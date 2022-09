Giulia Schiff, dall’Italia all’Ucraina per combattere tra i volontari: ecco quanto guadagna (Di venerdì 2 settembre 2022) Ha preparato lo stretto necessario, si è fatta coraggio e ha seguito i suoi ideali. Per lei, Giulia Schiff, una giovane di 23 anni che aveva denunciato il nonnismo nell’Aeronautica, l’unica cosa da fare mentre la maggior parte dei ragazzi della sua età, i fortunati, guardavano la guerra in Ucraina dallo schermo di uno smartphone, era partire. E andare a combattere. Così dall’Italia è arrivata in Ucraina e si è arruolata con un team per le operazioni speciali della Legione Internazionale di Kiev. Giulia Schiff e la paura di morire “Una volta eravamo in missione in direzione Cherson, il nostro veicolo blindato è finito sotto attacco ed è finito in un canale. Il casco si è strappato e ho battuto la testa” – ha raccontato la giovane in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Ha preparato lo stretto necessario, si è fatta coraggio e ha seguito i suoi ideali. Per lei,, una giovane di 23 anni che aveva denunciato il nonnismo nell’Aeronautica, l’unica cosa da fare mentre la maggior parte dei ragazzi della sua età, i fortunati, guardavano la guerra in Ucraina dallo schermo di uno smartphone, era partire. E andare a. Cosìè arrivata in Ucraina e si è arruolata con un team per le operazioni speciali della Legione Internazionale di Kiev.e la paura di morire “Una volta eravamo in missione in direzione Cherson, il nostro veicolo blindato è finito sotto attacco ed è finito in un canale. Il casco si è strappato e ho battuto la testa” – ha raccontato la giovane in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Da ...

CorriereCitta : Giulia Schiff, dall’Italia all’Ucraina per combattere tra i volontari: ecco quanto guadagna - medicojunghiano : RT @ultimoft: Pensate quello che volete, ma intanto lei è in prima linea con le Forze Speciali Ucraine. Tanto di cappello Giulia https://… - ManuelJEscobar : RT @ultimoft: Pensate quello che volete, ma intanto lei è in prima linea con le Forze Speciali Ucraine. Tanto di cappello Giulia https://… - FlowerM91459788 : MARIA #Langillotti #Anticristo #Fuorilegge #Criminale #Cannibale #Stalker #LADRO #Cagna - Pannocchia978 : Ne prendo atto, rimani pure lì tranquilla che tanto qui in Italia non c'è ne frega niente di dove sei. #GiuliaShiff… -

Giulia Schiff, combattente italiana al fronte ucraino, racconta la sua guerra L'ex pilota Giulia Schiff, la combattente italiana al fronte ucraino, racconta la sua guerra Torna sotto i riflettori Giulia Schiff , l'ex pilota veneziana che si è unita alle Forze Speciali della Legione ... " Mille euro al mese per combattere ". Il racconto di Giulia Schiff dal fronte Dopo un passato nell'Aeronautica militare italiana, l'ex pilota veneziana Giulia Schiff è tornata a far parlare di sé unendosi alle Forze Speciali della Legione Internazionale di Kiev. In un'intervista concessa al Corriere , l'italiana spiega di aver già rischiato la vita ... Giulia Schiff, combattente italiana al fronte ucraino, racconta la sua guerra L'ex pilota guadagna mille euro, più gli extra delle missioni e non è intenzionata a rientrare in Italia. Anzi, ha trovato l'amore al fronte ... Giulia Schiff, unica italiana tra i volontari stranieri in Ucraina: “1.000 euro al mese per combattere” Il racconto della 23enne italiana Giulia Schiff, al fronte in Ucraina: “Ho rischiato di morire ma qui ho anche trovato l’amore” ... L'ex pilota, la combattente italiana al fronte ucraino, racconta la sua guerra Torna sotto i riflettori, l'ex pilota veneziana che si è unita alle Forze Speciali della Legione ...Dopo un passato nell'Aeronautica militare italiana, l'ex pilota venezianaè tornata a far parlare di sé unendosi alle Forze Speciali della Legione Internazionale di Kiev. In un'intervista concessa al Corriere , l'italiana spiega di aver già rischiato la vita ...L'ex pilota guadagna mille euro, più gli extra delle missioni e non è intenzionata a rientrare in Italia. Anzi, ha trovato l'amore al fronte ...Il racconto della 23enne italiana Giulia Schiff, al fronte in Ucraina: “Ho rischiato di morire ma qui ho anche trovato l’amore” ...