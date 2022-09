Giulia De Lellis parla dei suoi ex fidanzati: “Prima o poi tornano” (Di venerdì 2 settembre 2022) Non solo outfit e make up, ogni tanto Giulia De Lellis chiede alle sue ‘Bimbe’ (che abbiamo imparato a conoscere e temere durante il GF Vip 2) di farle delle domande. Ieri l’ex gieffina ha risposto alle follower ed ha svelato di aver ripensato al suo passato, ai suoi ex ed ha anche aggiunto di non avere più niente da dire ad Andrea Damante, Iannone o Irama. “Sì, un film (Look both ways) visto di recente mi ha fatto riflettere ultimamente su come sarebbero andate determinate cose se avessi preso scelte diverse… Mi capita di pensare al mio passato perché mi ha resa ciò che sono. Perché ha fatto parte di me. Non ho rimorsi, né rimpianti. Ho fatto tutto quello che potevo e che volevo, va bene così. Casa direi loro? Non ho bisogno di dirla qui. Ho alzato il telefono a tempo debito e con chi di dovere. – riportano Isa e Chia – Non ho ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 settembre 2022) Non solo outfit e make up, ogni tantoDechiede alle sue ‘Bimbe’ (che abbiamo imparato a conoscere e temere durante il GF Vip 2) di farle delle domande. Ieri l’ex gieffina ha risposto alle follower ed ha svelato di aver ripensato al suo passato, aiex ed ha anche aggiunto di non avere più niente da dire ad Andrea Damante, Iannone o Irama. “Sì, un film (Look both ways) visto di recente mi ha fatto riflettere ultimamente su come sarebbero andate determinate cose se avessi preso scelte diverse… Mi capita di pensare al mio passato perché mi ha resa ciò che sono. Perché ha fatto parte di me. Non ho rimorsi, né rimpianti. Ho fatto tutto quello che potevo e che volevo, va bene così. Casa direi loro? Non ho bisogno di dirla qui. Ho alzato il telefono a tempo debito e con chi di dovere. – riportano Isa e Chia – Non ho ...

