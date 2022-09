Giorgia Meloni come la strega di Biancaneve (Di venerdì 2 settembre 2022) A Roma compare un murales che vede la leader di Fratelli d'Italia trasformata nel perfido personaggio Disney. E all'opposizione ci sono i 7 nani Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 settembre 2022) A Roma compare un murales che vede la leader di Fratelli d'Italia trasformata nel perfido personaggio Disney. E all'opposizione ci sono i 7 nani

Balu875651831 : RT @DavideR46325615: PROMEMORIA: Giorgia Meloni assenteista e bugiarda. Addirittura il 94, 88% delle assenze nella scorsa legislatura! La l… - scarabellimauro : RT @AndreaBitetto: Il tatuaggio di Giorgia Meloni - se e’ vero che GM vuol proporre i cimiteri dei feti, in cui troverebbero riposo le vitt… - fabiom71 : RT @ilruttosovrano: Così violenza sessuale e immigrazione per Giorgia Meloni diventano un gioco, la morra cinese, che però serve solo a lei… - LucaTopi : RT @ilruttosovrano: Così violenza sessuale e immigrazione per Giorgia Meloni diventano un gioco, la morra cinese, che però serve solo a lei… - enbusy : RT @DavideR46325615: PROMEMORIA: Giorgia Meloni assenteista e bugiarda. Addirittura il 94, 88% delle assenze nella scorsa legislatura! La l… -