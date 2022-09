Elezioni politiche 2022, fari stampa estera su Meloni (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – I social, certo, ma senza trascurare i media ‘tradizionali’, tantomeno quelli stranieri. In via della Scrofa, sede di Fratelli d’Italia, è alta la pressione da parte di testate estere che chiedono di intervistare la leader. E Giorgia Meloni, forte dei sondaggi che la danno stabilmente in testa in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre, da settimane ha ‘acceso’ l’attenzione dei giornalisti all’estero. Mentre sui monitor dell’ufficio stampa fioccano richieste di interviste da tutto il mondo, che arrivano dal Giappone come dalla Corea, dall’Australia come dal Brasile, oltre che da testate europee (soprattutto del nord) e americane, la strategia comunicativa del partito sembra essersi assestata su una linea selettiva. Negli ultimi due mesi, infatti, le interviste rilasciate si contano sulle dita ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – I social, certo, ma senza trascurare i media ‘tradizionali’, tantomeno quelli stranieri. In via della Scrofa, sede di Fratelli d’Italia, è alta la pressione da parte di testate estere che chiedono di intervistare la leader. E Giorgia, forte dei sondaggi che la danno stabilmente in testa in vista delledel 25 settembre, da settimane ha ‘acceso’ l’attenzione dei giornalisti all’estero. Mentre sui monitor dell’ufficiofioccano richieste di interviste da tutto il mondo, che arrivano dal Giappone come dalla Corea, dall’Australia come dal Brasile, oltre che da testate europee (soprattutto del nord) e americane, la strategia comunicativa del partito sembra essersi assestata su una linea selettiva. Negli ultimi due mesi, infatti, le interviste rilasciate si contano sulle dita ...

marattin : In Italia da 30 anni le offerte politiche principali che si presentano alle elezioni sono ammucchiate unite non da… - isabellarauti : Ho sottoscritto convintamente l’impegno #iovotovalori proposto da @CitizenGOit ai candidati alle prossime elezioni… - Viminale : Da oggi inizia la collaborazione di @Viminale con @TwitterGov per aiutare i cittadini ???? a trovare informazioni acc… - LuigiMastro_ : RT @Blowjoint: Cosa attendersi dai partiti politici in tema di diritti umani, in vista (e a seguito) delle #ElezioniPolitiche2022? Un detta… - isoni_susanna : RT @LaStampa: TikTok, “Sparite da questo social”: i giovani reagiscono all’invasione della politica -