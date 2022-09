Dalla Juve all’Inter: Marotta fa infuriare Allegri (Di venerdì 2 settembre 2022) Il calciomercato dell’Inter può vedere un clamoroso scippo ai rivali bianconeri: così Marotta può strapparlo alla Juventus e accontentare Inzaghi L’Inter torna a insidiare la Juventus, con le prossime mosse… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 2 settembre 2022) Il calciomercato dell’Inter può vedere un clamoroso scippo ai rivali bianconeri: cosìpuò strapparlo allantus e accontentare Inzaghi L’Inter torna a insidiare lantus, con le prossime mosse… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

DiMarzio : Il @ChelseaFC all'ultimo giorno per #Zakaria e #Aubameyang: dalla meteora della Juve alla rivincita dei Blues sul… - forumJuventus : GdS: 'Miretti, dalla C con l'U23 a pupillo di Allegri. Nella partita contro la Roma per 60’ è stato protagonista,… - Sonny99269319 : RT @Gianlu_BoNa1990: per un buon 90%, già a fine giugno (un torto e non un plus per i più ??) con la possibilità concreta di renderla la mig… - CorSport : #Klopp elogia #Arthur: 'Il #Liverpool gioca in modo diverso dalla #Juve' - FabioOffreda : RT @tuttosport: #Juve, #Milan, #Inter e #Roma multate dalla Uefa per il fair play finanziario -