Cyber-attacchi ad aziende energetiche in crescita. La nota dell'Acn (Di venerdì 2 settembre 2022) Il Nucleo per la Cybersicurezza si è riunito oggi dopo i Cyber-attacchi che negli scorsi giorni hanno coinvolto operatori italiani del settore energetico. Il comitato, convocato in composizione ristretta nelle sue componenti tecnico-operative e integrato per l'occasione dai rappresentanti del settore, ha analizzato le attivita? Cyber ostili rivolte alle infrastrutture nazionali. "L'incremento generalizzato di attivita? malevole, confermato dai dati di monitoraggio dell'Agenzia, evidenzia il perdurare di diverse campagne globali di tipo DDOS e intrusivo, nell'ambito delle quali l'Italia risulta essere un target particolarmente colpito", si legge in una nota diffusa dall'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale diretta da Roberto Baldoni. "In tale contesto, si osserva un trend crescente ...

