Cuore Berrettini, rischia la rimonta poi batte Murray 3 - 1: 'Ho imparato dal passato' (Di venerdì 2 settembre 2022) E seconda settimana sia. Matteo Berrettini si prende un bello spavento poi chiude il match di terzo turno contro Andy Murray in quattro set dopo aver vinto i primi due, 6 - 4 6 - 4 6 - 7 (1) 6 - 3 e ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 settembre 2022) E seconda settimana sia. Matteosi prende un bello spavento poi chiude il match di terzo turno contro Andyin quattro set dopo aver vinto i primi due, 6 - 4 6 - 4 6 - 7 (1) 6 - 3 e ...

TennisWorldit : 'Ho messo il cuore': Matteo Berrettini pensa alla super sfida con Andy Murray: L'azzurro commenta la difficile part… - Berrettini96_ : RT @federtennis: Pazienza, atteggiamento positivo e tanto cuore: Matteo #Berrettini ci spiega cosa è servito per battere Grenier ?? #stayFI… - funkybumblebee : RT @federtennis: Pazienza, atteggiamento positivo e tanto cuore: Matteo #Berrettini ci spiega cosa è servito per battere Grenier ?? #stayFI… - berrelovers : RT @federtennis: Pazienza, atteggiamento positivo e tanto cuore: Matteo #Berrettini ci spiega cosa è servito per battere Grenier ?? #stayFI… - federtennis : Pazienza, atteggiamento positivo e tanto cuore: Matteo #Berrettini ci spiega cosa è servito per battere Grenier ??… -