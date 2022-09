Covid, Novavax: 'Ok Ema a uso nostro vaccino come richiamo in over 18' (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano, 2 set. (Adnkronos Salute) - Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema all'uso di Nuvaxovid*, il vaccino anti-Covid della statunitense Novavax, come dose di richiamo omologa ed eterologa negli adulti a partire dai 18 anni d'età. E' l'azienda ad annunciare in una nota il parere positivo all'estensione dell'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio, emesso dal Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Ema. Una volta approvato dalla Commissione Europea, aggiunge la compagnia, Nuvaxovid diventerà "il primo vaccino a subunità proteica ad essere autorizzato nell'Ue sia per l'uso come dose primaria che come dose booster, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario". E' "un traguardo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano, 2 set. (Adnkronos Salute) - Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema all'uso di Nuvaxovid*, ilanti-della statunitensedose diomologa ed eterologa negli adulti a partire dai 18 anni d'età. E' l'azienda ad annunciare in una nota il parere positivo all'estensione dell'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio, emesso dal Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Ema. Una volta approvato dalla Commissione Europea, aggiunge la compagnia, Nuvaxovid diventerà "il primoa subunità proteica ad essere autorizzato nell'Ue sia per l'usodose primaria chedose booster, indipendentemente dalutilizzato per il ciclo primario". E' "un traguardo ...

