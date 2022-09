Concorsi Unione Comuni Valdichiana | aperti ai diplomati

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 2 settembre 2022) Nuove posizioni lavorative aperte nella regione Toscana: nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2022 sono stati pubblicati i due bandi deiSenese di Sarteano, finalizzati alla predisposizione di elenchi di idonei per la copertura di posti di agente di polizia municipale, categoria C, e di istruttore tecnico, categoria C a tempo pieno e indeterminato. Le selezioni sono dunque rivolte agli aspiranti candidati in possesso del diploma di maturità e c’è tempo per iscriversi fino al 26 settembre 2022. Di seguito gli Enti che hanno stipulato apposito Accordo e che potranno procedere con l’eventuale successiva assunzione:deiSenese; Comune di Chianciano Terme; Comune di Chiusi; Comune di Pienza; Comune di ...