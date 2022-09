Caro energia, la protesta parte da Napoli: incendiate bollette in piazza (Di venerdì 2 settembre 2022) L’onda del malcontento popolare contro il Caro energia parte da Napoli. Questa mattina un centinaio di aderenti al movimento disoccupati ‘7 novembre’ della ‘167’ ha inscenato una manifestazione tra le vie del centro. Alcuni dei presenti hanno bruciato le bollette di luce e gas davanti alla posta centrale di piazza Matteotti. Caro energia, la protesta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 settembre 2022) L’onda del malcontento popolare contro ilda. Questa mattina un centinaio di aderenti al movimento disoccupati ‘7 novembre’ della ‘167’ ha inscenato una manifestazione tra le vie del centro. Alcuni dei presenti hanno bruciato ledi luce e gas davanti alla posta centrale diMatteotti., laL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

