"Basta con il numero chiuso". Salvini ha la cura per gli ospedali italiani (Di venerdì 2 settembre 2022) Via il numero chiuso alle facoltà di Medicina nelle università italiane. La proposta arriva da Matteo Salvini, che parte da una semplice considerazione: il nostro Paese ha bisogno di medici, spesso è costretto a cercarli anche all'estero, ma i posti per gli studenti universitari sono pochi. Per questo il numero chiuso va abolito. «Bisogna invertire la rotta», esorta il segretario della Lega, che ricorda come i posti disponibili per Medicina nelle università italiane siano «15mila, a fronte di 65.378 ragazzi che si sono iscritti ai test. L'Italia - dice il leader del Carroccio - ha bisogno di medici e operatori sanitari, ma gli accessi all'università sono limitati e il nostro Paese cerca dottori all'estero. Una situazione paradossale, soprattutto in epoca di Covid e considerando che molti dei profili ...

