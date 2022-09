Badminton | Japan Open | Anders Antonsen prosegue nell’individuale maschile | esclusa Carolina Marin al femminile

Di seguito i risultati dei vari tabelloni presenti alOpen, rassegna che ci terrà compagnia fino a domenica. L'appuntamento in campo è per domani per la seconda parte del primo turno, una nuova giornata che potrebbe regalarci delle interessanti ...... Remake and FRONT MISSION 2: Remake, and, releasing for the first time outside of, LIVE A ... including Soccer, Volleyball, Bowling, Tennis,and Chambara (swordplay). You can even use a ...HS Prannoy falters against Chinese Taipeis TC Chou after recording a valiant effort against the sixth-ranked player.Another mixed doubles pair, Hoo Pang Ron-Toh Ee Wei, also suffered a similar fate at the hands of three-time world champions Zheng Si Wei-Huang Ya Qiong of China. The world No 2 duo easily won 21-13, ...