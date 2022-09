Apre il paracadute troppo tardi: tiktoker muore a 21 anni (Di venerdì 2 settembre 2022) Tanya Pardazi, tiktoker di origini canadesi di 21 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto durante un lancio con il paracadute. La ragazza stava completando il corso per lanciarsi in solitaria con ... Leggi su europa.today (Di venerdì 2 settembre 2022) Tanya Pardazi,di origini canadesi di 21, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto durante un lancio con il. La ragazza stava completando il corso per lanciarsi in solitaria con ...

Yogaolic : Ma come lo avevamo lasciato deficiente e lo avevamo scoperto statista appena si è schierato dal lato giusto e il pa… - carmen19353421 : @MassimoPatan No Avrei in mente ben altro Hai presente quando non si apre il paracadute? - rita_larita : RT @aforismatico_it: La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre. (Albert Einstein) - aforismatico_it : La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre. (Albert Einstein) - mariojho : “La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre” -