(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La crisi economica italiana può essere risolta solo con una politica europea condivisa, capace di coniugare il valore della territorialità con la dimensione dell’internazionalità positiva. Pertanto, i Comuni della provincia di Benevento – se vogliono progredire – devono cominciare a sfruttare le opportunità offerte dall’Unione Europea, seguendo l’esempio degli altri territori italiani”. Inizia così la nota di Vittorio, Presidente PiùSannio. “Sta di fatto – scrive – che l’sannital’deinon andrà da. La nuova politica agricola europea, infatti, è stata progettata per ridare forma e sostanza al settore primario, in linea, ...

anteprima24.it

... Cantine Menhir, Mocavero, Mottura, Palamà, Petrelli, Schola Sarmenti, Cosimo Taurino,). ... realizzato con il contributo della Regione Puglia " Dipartimento, Sviluppo rurale e ......'80 il boss era riuscito addirittura ad ottenere un mutuo dall'assessorato regionale... in provincia di Caltanissetta, in quello noto come ilNisseno. Luogo bellissimo ma difficile ... Agricoltura, Vallone (Più Europa): "Senza utilizzo fondi europei non si va da nessuna parte" “La crisi economica italiana può essere risolta solo con una politica europea condivisa, capace di coniugare il valore della territorialità con la dimensione dell’internazionalità positiva. Pertanto, ...Al via il 29 agosto. Il percorso è necessario per gli itinerari turistici verso i colli del Ciriegia e di Fremamorta ...