Uomini e Donne: Chi È Lavinia Mauro, La Nuova Tronista! (Di giovedì 1 settembre 2022) Uomini e Donne: è stata svelata anche l'identità della seconda tronista, che si chiama Lavinia Mauro. Quest'ultima, che non ha avuto esperienze televisive, ha parlato un po' di sé nel video di presentazione… Uomini e Donne sta finalmente per tornare a fare compagnia al pubblico tutti i pomeriggi. Dopo l'annuncio su Federica Aversano, che sarà la prima Nuova tronista di questa Nuova edizione, è stato divulgato anche il video di presentazione della seconda tronista. Si tratta di Lavinia, una ragazza che, a differenza di Federica, non è nota ai telespettatori della trasmissione e non ha avuto neppure altre esperienze televisive. Nel video, si è raccontata svelando qualcosa su di lei.

