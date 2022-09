Un Altro Domani, Trama Puntate dal 12 al 16 Settembre 2022: Sergio Scappa Da Julia! (Di giovedì 1 settembre 2022) Un Altro Domani, Trama Puntate dal 12 al 16 Settembre 2022: Julia rivela a Sergio di essere incinta, ma quest’ultimo reagisce in un pessimo modo e Scappa. A quel punto la salute della Infante peggiora ulteriormente… Un Altro Domani va avanti e, nel corso della settimana dal 12 al 16 Settembre 2022, al centro dell’attenzione ci sarà la gravidanza di Julia. Quest’ultima sarà costretta ad annunciare quello che sta per succedere anche a Sergio. L’uomo, però, non sarà affatto entusiasta della notizia e arriverà al punto di fuggire dalle sue responsabilità. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un Altro ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 1 settembre 2022) Undal 12 al 16: Julia rivela adi essere incinta, ma quest’ultimo reagisce in un pessimo modo e. A quel punto la salute della Infante peggiora ulteriormente… Unva avanti e, nel corso della settimana dal 12 al 16, al centro dell’attenzione ci sarà la gravidanza di Julia. Quest’ultima sarà costretta ad annunciare quello che sta per succedere anche a. L’uomo, però, non sarà affatto entusiasta della notizia e arriverà al punto di fuggire dalle sue responsabilità. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un...

