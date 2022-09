Ultime Notizie Roma del 01-09-2022 ore 16:10 (Di giovedì 1 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura di accuse tra Russia e Ucraina per gli attacchi ai bombardamenti di oggi nella città che ospita la centrale nucleare di zaporizhia secondo Mosca un gruppo di truppe Ucraina avrebbe attaccato la regione il cui territorio è controllato dalla Russia sta missione dell’agenzia internazionale per l’energia atomica presso l’impianto prosegue nonostante le segnalazioni di intensi bombardamenti a causa dell’esplosione della quinta unità di potenza della centrale nucleare è stata nuovamente andiamo in Russia Vladimir Putin non parteciperà alla cerimonia di addio a Michael Gorbaciov morto due giorni fa all’età di 91 anni con elementi da funerali di Stato Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino per scoccio tu ti ho fregato presso l’ospedale in cui è deceduto Gorbaciov prima di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 settembre 2022)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura di accuse tra Russia e Ucraina per gli attacchi ai bombardamenti di oggi nella città che ospita la centrale nucleare di zaporizhia secondo Mosca un gruppo di truppe Ucraina avrebbe attaccato la regione il cui territorio è controllato dalla Russia sta missione dell’agenzia internazionale per l’energia atomica presso l’impianto prosegue nonostante le segnalazioni di intensi bombardamenti a causa dell’esplosione della quinta unità di potenza della centrale nucleare è stata nuovamente andiamo in Russia Vladimir Putin non parteciperà alla cerimonia di addio a Michael Gorbaciov morto due giorni fa all’età di 91 anni con elementi da funerali di Stato Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino per scoccio tu ti ho fregato presso l’ospedale in cui è deceduto Gorbaciov prima di ...

