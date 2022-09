Ultime Notizie – Bologna-Salernitana 1-1, gol di Arnautovic e Dia (Di giovedì 1 settembre 2022) Bologna e Salernitana pareggiano 1-1 nel posticipo della quarta giornata della Serie A 2022-2023. I padroni di casa passano in vantaggio al 52? con il rigore trasformato da Arnautovic, al terzo centro in campionato. Gli ospiti replicano all’88’ con Dia, che firma la seconda rete nel torneo. Il Bologna sale a 2 punti in classifica, il Salernitana è a quota 5. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022)pareggiano 1-1 nel posticipo della quarta giornata della Serie A 2022-2023. I padroni di casa passano in vantaggio al 52? con il rigore trasformato da, al terzo centro in campionato. Gli ospiti replicano all’88’ con Dia, che firma la seconda rete nel torneo. Ilsale a 2 punti in classifica, ilè a quota 5. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

