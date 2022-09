Trattative vere, verosimili e fasulle (Di giovedì 1 settembre 2022) Alla fine Cristiano Ronaldo non prende l’aereo per l’Italia e Skriniar non parte in direzione Parigi. E’ l’esito, per certi versi scontato, dell’ultima giornata di mercato, che non ha riservato L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 settembre 2022) Alla fine Cristiano Ronaldo non prende l’aereo per l’Italia e Skriniar non parte in direzione Parigi. E’ l’esito, per certi versi scontato, dell’ultima giornata di mercato, che non ha riservato L'articolo proviene da il manifesto.

NandoPiscopo1 : @Jaackk8 @EM1998_ Ma sono tutte trattative vere quelle non cazzate Il chelsea sta trattando aubameyang adesso ?? E quello vogliono prendere - marbellapelato : @mattonistajr Dici che in inverno assisteremo a delle vere trattative tra Ukr-Rus per un cessate il fuoco? - stefanoioele : @impusino Io prima di parlare vorrei sapere quali erano trattative vere e quali quelle gonfiate dalla stampa di merda italiaca - francerau : @ilfanciullino a tal proposito, la frase rivolta agli esperti di mercato che mi fa più ridere (anche un po' tenerez… - dario_caserini : @r_campix @annaperply Sono d’accordo, xche a differenza di qualcuno che pensa che erano solo favole giornalistiche… -