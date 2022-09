Schira: “Navas e Ronaldo sfumati. Ecco la verità su Solbakken” (Di giovedì 1 settembre 2022) Navas e Ronaldo non rinforzeranno il Napoli di Spalletti. La Roma torna su Solbakken obiettivo degli azzurri per Gennaio. Cristiano Ronaldo e Navas non andranno al Napoli, lo riferisce il giornalista Nicolò Schira. L’esperto di Calciomercato ha parlato dei movimenti del club azzurro ai 1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. “Navas o Ronaldo approderanno al Napoli? “Cristiano non arriverà in Italia, non ci sono possibilità. È un’operazione illogica, oltre che impossibile per i costi economici, eccessivi per la società azzurra. CR7 resterà allo United poiché non ha alternative, mi auguro che riuscirà a trovare una soluzione. Per quanto riguarda Navas, le percentuali si sono ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022)non rinforzeranno il Napoli di Spalletti. La Roma torna suobiettivo degli azzurri per Gennaio. Cristianonon andranno al Napoli, lo riferisce il giornalista Nicolò. L’esperto di Calciomercato ha parlato dei movimenti del club azzurro ai 1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. “approderanno al Napoli? “Cristiano non arriverà in Italia, non ci sono possibilità. È un’operazione illogica, oltre che impossibile per i costi economici, eccessivi per la società azzurra. CR7 resterà allo United poiché non ha alternative, mi auguro che riuscirà a trovare una soluzione. Per quanto riguarda, le percentuali si sono ...

