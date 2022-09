Sampdoria | UFFICIALE | preso Amione

(Di giovedì 1 settembre 2022) Lasi rinforza in difesa con Bruno, è lui il nuovo acquisto degli ultimi minuti. Il giocatore argentino si trasferisce...

tcm24com : Ufficiale: Bruno Amione alla Sampdoria #Sampdoria #Amione - zazoomblog : Sampdoria UFFICIALE: Leverbe al Benevento - #Sampdoria #UFFICIALE: #Leverbe - calciomercatogp : UFFICIALE Pussetto in prestito con diritto di riscatto dal Watford alla Sampdoria. #pussetto #watford #sampdoria… - sportli26181512 : Sampdoria, UFFICIALE: Leverbe al Benevento: Maxime Leverbe lascia la Sampdoria: il difensore passa in prestito al B… - Bugembemicheal4 : RT @DiMarzio: #SkyCalciomercatoDay #SerieA | @sampdoria, ufficiale l’arrivo di #Pussetto -

Tanti colpi nell'ultima giornata: Pjaca riparte da Empoli, Pussetto giocherà nella. ... Arthur al Liverpool Inter,Acerbi Roma, Kluivert saluta: va al Valencia Milan, ecco Vranckx e ...Commenta per primo Ignacio Pussetto è un nuovo giocatore della: l'attaccante arriva in prestito dal Watford , depositato il contratto.Ore 20: si chiude qui la sessione estiva di calciomercato! - Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Sebastian Walukiewicz che.Il terzino torna all’Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto Dopo l’indiscrezione dello scorso maggio di CalcioHellas e il ritorno di fiamma delle ultime settimane, ora è ufficiale: Fabio De ...