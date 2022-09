Roma-Lido, chiusa la biglietteria della “Stella Polare”. Il Comitato Pendolari: “Un disagio che continua” (Di giovedì 1 settembre 2022) Ostia – “I tanto promessi (dalla Regione) miglioramenti sulla linea Roma Lido non ci sono e chissà quando li vedremo. La nuova gestione Astral e Cotral arranca, da giorni: anche nella giornata di ieri pochi treni disponibili (eppur ne han 9) e corse anche ogni 30?. Ma c’è una novità che merita menzione: da alcuni giorni la biglietteria della stazione di Stella Polare è ‘temporaneamente’ chiusa, come recita un cartello coi loghi di Regione e Astral e, a quanto ci risulta, rimarrà chiusa a tempo indeterminato.”. Così in una nota stampa il Comitato Pendolari Roma-Ostia “Abbiamo chiesto al servizio informazioni di Cotral, – prosegue il Comitato – che fa da sportello anche per le questioni ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 1 settembre 2022) Ostia – “I tanto promessi (dalla Regione) miglioramenti sulla lineanon ci sono e chissà quando li vedremo. La nuova gestione Astral e Cotral arranca, da giorni: anche nella giornata di ieri pochi treni disponibili (eppur ne han 9) e corse anche ogni 30?. Ma c’è una novità che merita menzione: da alcuni giorni lastazione diè ‘temporaneamente’, come recita un cartello coi loghi di Regione e Astral e, a quanto ci risulta, rimarràa tempo indeterminato.”. Così in una nota stampa il-Ostia “Abbiamo chiesto al servizio informazioni di Cotral, – prosegue il– che fa da sportello anche per le questioni ...

