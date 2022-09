'Resto a letto, ho mal di testa': Elia muore a 24 anni in hotel a Maiorca. Ipotesi malore (Di giovedì 1 settembre 2022) Trovato morto a letto dagli amici in un hotel di Maiorca , in Spagna . Questa la tragica fine di un ragazzo vicentino di 24 anni, Elia Fiorio , mentre era in vacanza con gli amici sull'isola delle ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 settembre 2022) Trovato morto adagli amici in undi, in Spagna . Questa la tragica fine di un ragazzo vicentino di 24Fiorio , mentre era in vacanza con gli amici sull'isola delle ...

kvruvmo : Così il nero del mio corpo viene a galla Ti sei innamorata di un uomo morto che parla Ma con te è diverso sai che i… - berth_al : @sonotantaroba Siamo in campagna elettorale e potrei promettere chissà cosa..ma non voglio farlo.. sarò onesto.. ne… - epicdoge20 : @cicisbrinzi84 beh che pretenda a letto su questo non ci piove, ma del resto inaccettabile - massimo_avv : @antonio_spe @ilCoperchio Già. Ho letto meglio. A me interessa l'abolizione dell'obbligo vaccinale e l'abolizione d… - hongieclouds : vorrei passare il resto della mia vita a letto con la pioggia -