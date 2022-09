Reazione a Catena, la gaffe su Garibaldi e la vittoria sfumata per colpa della ‘dimenticanza' (Di giovedì 1 settembre 2022) Archiviata la disfatta conseguita nella precedente puntata, Reazione a Catena ha riaccolto in studio i Tre allo Spiedo. Marco Liorni, dopo aver salutato il pubblico, ha presentato le nuove sfidanti chiamati ‘Parole Parole', trio composto da Giusy, Anna e Camilla. Tra una Catena musicale e un'altra, le due squadre si sono fatte valere, dimostrando entrambe la rispettiva bravura. Chi sarà riuscito a raggiungere la fase finale? Prima di scoprire se ci sono state delle vincite da festeggiare, riportiamo che il momento de L'Intesa Vincente ha regalato dei nuovi momenti clou, tenendo gli spettatori con il fiato sospeso. In questo frangente specifico si è registrato un colpo di scena, condito dalla gaffe di una concorrente! Reazione a Catena puntata 1° settembre, la gaffe ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 settembre 2022) Archiviata la disfatta conseguita nella precedente puntata,ha riaccolto in studio i Tre allo Spiedo. Marco Liorni, dopo aver salutato il pubblico, ha presentato le nuove sfidanti chiamati ‘Parole Parole', trio composto da Giusy, Anna e Camilla. Tra unamusicale e un'altra, le due squadre si sono fatte valere, dimostrando entrambe la rispettiva bravura. Chi sarà riuscito a raggiungere la fase finale? Prima di scoprire se ci sono state delle vincite da festeggiare, riportiamo che il momento de L'Intesa Vincente ha regalato dei nuovi momenti clou, tenendo gli spettatori con il fiato sospeso. In questo frangente specifico si è registrato un colpo di scena, condito dalladi una concorrente!puntata 1° settembre, la...

peucezia : RT @DomenicoFiore92: Da buon boomer guardo Reazione a Catena. “Chi ha guidato la spedizone dei Mille?” Risposta della concorrente:” Napole… - luminolo : RT @DomenicoFiore92: Da buon boomer guardo Reazione a Catena. “Chi ha guidato la spedizone dei Mille?” Risposta della concorrente:” Napole… - infoitcultura : Il ritorno di Caduta Libera non mette in crisi gli ascolti di Reazione a Catena - EffeCi5 : Sto ancora ridendo per quella che a Reazione a catena ha risposto 'Napoleone Bonaparte' in riferimento alla spedizi… - giovib2 : RT @universumvici: Su reazione a catena ho appena scoperto che Napoleone ha fatto la spedizione dei Mille. Pietà. -