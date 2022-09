Rassegna stampa 1 settembre 2022: le prime pagine dei quotidiani (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Governo, Parlamento e Unione Europea sono al lavoro per far fronte alla crisi energetica, nel secondo giorno di chiusura delle forniture da parte di Gazprom attraverso il gasdotto Nord Stream. Il prezzo del gas scende a 240 euro ma l’Eni si attende una riduzione del 25% del gas in arrivo dalla Russia. Attese in consiglio dei ministri indicazioni sul piano di risparmi da parte del ministro Cingolani mentre è già stato firmato il decreto che proroga lo sconto sulla benzina e si pensa ad un altro provvedimento ad hoc. In arrivo misure di emergenza dall’Ue. L’inflazione vola all’8,4%, mai così alta da 36 anni. La Cgil chiede misure urgenti per tutelare salari e pensioni. Tra i partiti in campagna elettorale è scontro sullo scostamento di bilancio e sulla tassazione degli extra profitti. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Governo, Parlamento e Unione Europea sono al lavoro per far fronte alla crisi energetica, nel secondo giorno di chiusura delle forniture da parte di Gazprom attraverso il gasdotto Nord Stream. Il prezzo del gas scende a 240 euro ma l’Eni si attende una riduzione del 25% del gas in arrivo dalla Russia. Attese in consiglio dei ministri indicazioni sul piano di risparmi da parte del ministro Cingolani mentre è già stato firmato il decreto che proroga lo sconto sulla benzina e si pensa ad un altro provvedimento ad hoc. In arrivo misure di emergenza dall’Ue. L’inflazione vola all’8,4%, mai così alta da 36 anni. La Cgil chiede misure urgenti per tutelare salari e pensioni. Tra i partiti in campagna elettorale è scontro sullo scostamento di bilancio e sulla tassazione degli extra profitti. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo ...

