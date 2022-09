Quattro estensioni di Chrome sono in realtà malware

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 1 settembre 2022)1,4 milioni le installazioni dellediche tengono traccia di nascosto delle visite degli utenti che le utilizzano e in più iniettano codice. Se hai installato una di queste, rimuovile manualmente il prima possibile. Come attivarequando si naviga in incognitodida rimuovere subito Google ha rimosso ledel browser con oltre 1,4 milioni di download dalWeb Store dopo che ricercatori di terze parti hanno riferito che stavano tracciando di nascosto la cronologia di navigazione degli utenti e inserendo il codice di monitoraggio in specifici siti di e-commerce che hanno visitato. Le cinquecontrassegnate da ...