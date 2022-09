Paola Ferrari | sui social lo sfogo sul caso Nedved | “non rispettata la dignità delle ragazze”

Sport_Fair : In quanti sono d'accordo con #PaolaFerrari? Il parere della giornalista sul caso #Nedved - TWDDarylRick : Beh qui Paola Ferrari ha ragione, perchè i volti delle ragazze non sono oscurati? PAOLA FERRARI: “MI INFASTIDISCE S… - erreelleci : PAOLA FERRARI: “MI INFASTIDISCE SOLO UN ASPETTO DEL CASO NEDVED. PERCHÉ I VOLTI DELLE RAGAZZE ... - stefanotax : Eh chi è la D'Urso? Paola Ferrari? No, Mr Fassino! - Rubra5 : @serena_gandhi Ed anche alla Paola Ferrari ... con queste due si risolve il piu' della crisi energetica ?????? -

SanremoNews.it

Claudio, Coordinatore della sicurezza il geom. Simone Rossi, Responsabile del Procedimento: ing.Cassinelli I lavori sono stati consegnati il 22 aprile 2021, ma subito sospesi per non ...Un duro sfogo in seguito al 'caso - Nedved ': è quanto ha fatto la giornalista e conduttrice Rai, pubblicando sul proprio profilo instagram un post nel quale si legge: Al post è allegato uno screenshot del video in cui il vicepresidente della Juventus balla con due ragazze. E ... Expo Valle Arroscia: i visitatori coinvolti nei cookin show di Renato Grasso, Salvatore Pinga e Paola Ferrari diventano testimonial dell’Expo 2022 (foto) La giornalista Paola Ferrari ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un’attenta osservazione, circa le recenti polemiche mediatiche dopo la diffusione online di alcuni video privati, nei quali si ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...