Navas su Instagram: “Rimango al PSG” (Di giovedì 1 settembre 2022) Keylor Navas annuncia la sua permanenza al Paris Saint-Germain Il Napoli ci ha provato ma alla fine non c’è stato modo di concretizzare l’affare, Keylor … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 1 settembre 2022) Keylorannuncia la sua permanenza al Paris Saint-Germain Il Napoli ci ha provato ma alla fine non c’è stato modo di concretizzare l’affare, Keylor … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SalvatorePrisc9 : RT @Vicidominus: Keylor Navas su Instagram, non ho parole, era letteralmente nostro. Questa cosa non mi andrà giù MAI. - 100x100Napoli : Il messaggio di Navas sui social - iznat4 : Il post instagram di Navas mi ha definitivamente ammazzato - Salvo19861926 : @virgini22338959 Navas ha già fatto il suo post su Instagram riguardo al mercato ormai chiuso - Adoir8_ : RT @Vicidominus: Keylor Navas su Instagram, non ho parole, era letteralmente nostro. Questa cosa non mi andrà giù MAI. -