Napoli | 13enne precipita dal quarto piano | avrebbe provato a sistemare il cavo della tv

(Di giovedì 1 settembre 2022) E’ morto sul colpo il tredicenneto dal, dalla finestra di casa sua, questa mattina, non lontano da. È successo a Gragnano, nella provincia del capoluogo partenopeo, oggi 1 settembre. Sul posto sono intervenuti i militaristazione locale, allertati dal 112, e hanno trovato il corpo del giovane a terra. Il personale del 118, arrivato in un secondo momento, ne ha constatato il decesso. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che il ragazzo si fosse sporto nel tentativo di aggiustare ildell’antenna tv.poi perso l’equilibrio e sarebbe caduto. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestrosalma. su Open Leggi anche: Alessia Prendi, la bambina ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Gragnano (Napoli), 13enne precipita dal balcone di casa e muore #gragnano #napoli #1settembre - infoitinterno : Napoli, 13enne muore cadendo da balcone - ilgiornale : Il dramma nel centro di Gragnano. Forse l’adolescente ha perso l’equilibro mentre sistemava l’antenna della tv. La… - LaPresse_news : Napoli: 13enne cade dal balcone e muore. - Open_gol : I militari della stazione locale, allertati dal 112, hanno trovato il corpo del giovane a terra -

... centro di 28mila abitanti della provincia di. Un adolescente di 13 anni è morto dopo essere ... Un'azione imprudente: ilavrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto. Per chiarire ...Un ragazzo di 13 anni è morto a Gragnano, in provincia di, dopo essere caduto dalla finestra dell'appartamento al quarto piano in cui abita. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, ancora da verificare, sembra che il tredicenne si sia sporto ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Un ragazzo di 13 anni è morto a Gragnano, in provincia di Napoli, dopo essere caduto dalla finestra dell'appartamento al quarto piano in cui abita. - continua ...