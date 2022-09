MotoGP, GP San Marino 2022, Bagnaia: “Contento di correre qui, a casa” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Mondiale? 44 punti sono tanti, ma sono Contento di correre qui, a casa, la aspetto da inizio stagione. Spero di offrire un bello spettacolo, sono certo che sarà una battaglia dura: le previsioni meteo non sono positive, ma penso che possiamo fare un ottimo lavoro”. Queste le parole di Pecco Bagnaia, in occasione della conferenza stampa alla vigilia del week-end del GP di San Marino. Dal prossimo anno sarà Bastianini il suo compagno di squadra in Ducati. “Non volevo essere io a decidere chi sarebbe stato, conosco Enea da quando eravamo ragazzini e penso che possiamo lavorare molto bene insieme – sottolinea il centauro italiano – La cosa più importante sarà permettergli di imparare a conoscere il modo in cui lavoriamo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) “Mondiale? 44 punti sono tanti, ma sonodiqui, a, la aspetto da inizio stagione. Spero di offrire un bello spettacolo, sono certo che sarà una battaglia dura: le previsioni meteo non sono positive, ma penso che possiamo fare un ottimo lavoro”. Queste le parole di Pecco, in occasione della conferenza stampa alla vigilia del week-end del GP di San. Dal prossimo anno sarà Bastianini il suo compagno di squadra in Ducati. “Non volevo essere io a decidere chi sarebbe stato, conosco Enea da quando eravamo ragazzini e penso che possiamo lavorare molto bene insieme – sottolinea il centauro italiano – La cosa più importante sarà permettergli di imparare a conoscere il modo in cui lavoriamo”. SportFace.

