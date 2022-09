Monza, è fatta per Izzo dal Torino (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Monza piazza un altro colpo in difesa: è fatta per l'arrivo del centrale ormai ex Torino Armando Izzo. Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Ilpiazza un altro colpo in difesa: èper l'arrivo del centrale ormai exArmando

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Monza, è fatta per l'arrivo di #Rovella in prestito secco dalla #Juventus: domani le visi… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Monza, è fatta per #Rovella dalla #Juventus Arriva in prestito secco, domani le visite mediche… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Fatta per Izzo al Monza, resterà anche Valoti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Fatta per Izzo al Monza, resterà anche Valoti - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Fatta per Izzo al Monza, resterà anche Valoti -