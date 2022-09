Milano, ragazzo di 19 anni precipita in un parcheggio. È grave (Di giovedì 1 settembre 2022) Milano, ragazzo di 19 anni precipita in un parcheggio. È in gravi condizioni dopo aver riportato serie lesioni alla schiena È in gravi condizioni il 19enne che la scorsa notte è precipitato all’interno di un cavedio di un parcheggio multipiano di via Salasco a Milano. Il giovane è precipitato per circa 10 metri, fino al piano -3, riportando serie ferite in tutto il corpo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 2 della notte tra mercoledì e giovedì 1° settembre. Non ancora sono chiari né la dinamica né i motivi per cui il giovane si trovasse nel garage a quell’ora. Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti della questura. Leggi anche: SMART WORKING E RINCARO DEL GAS, ECCO LA POSSIBILE SOLUZIONE Sul posto sono intervenuti i vigili del ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 settembre 2022)di 19in un. È in gravi condizioni dopo aver riportato serie lesioni alla schiena È in gravi condizioni il 19enne che la scorsa notte èto all’interno di un cavedio di unmultipiano di via Salasco a. Il giovane èto per circa 10 metri, fino al piano -3, riportando serie ferite in tutto il corpo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 2 della notte tra mercoledì e giovedì 1° settembre. Non ancora sono chiari né la dinamica né i motivi per cui il giovane si trovasse nel garage a quell’ora. Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti della questura. Leggi anche: SMART WORKING E RINCARO DEL GAS, ECCO LA POSSIBILE SOLUZIONE Sul posto sono intervenuti i vigili del ...

