Mercato italiano - Rimbalzo positivo in agosto | +9 | 9%

(Di giovedì 1 settembre 2022) Segnali positivi inper ildell'auto, dopo il rallentamento della flessione già registrato a luglio, quando il calo delle vendite si era attestato sullo 0,8%. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, il mese scorso le immatricolazioni sono state 71.190, per un incremento del 9,9% rispetto allo stesso mese del 2021. Unin territorioche, tuttavia, va preso con le pinze nell'ambito delle riflessioni più generali sul settore, visto che si riferisce a un mese tradizionalmente "vacanziero". In ogni caso, il dato porta il totale dei primi otto mesi dell'anno a 865.044 immatricolazioni, indicanti una flessione del 18,4% rispetto al medesimo periodo del 2021, quanto le vendite avevano superato 1,060 milioni di unità. Articolo in aggiornamento Stellantis. ...

Ildell'auto è dunque ancora in profonda crisi'. E' il commento del Centro studi promotor. 'Il risultato positivo di agosto va colto - è l'analisi - ma non cambia in misura ......forte preoccupazione per un'inflazione galoppante che da 12 mesi colpisce l'agroalimentare... e uno piu' strutturale che riguardera' la riforma deldell'elettricita', che si sviluppera'...