Maxi-sciopero per gli aumenti | Lufthansa cancella quasi tutti i voli

(Di giovedì 1 settembre 2022)e 800 aerei che resteranno a terra. La compagnia aerea tedescaha comunicato che venerdì 2 settembre cancelleràpasseggeri e merci, per un totale di circa 800, nei suoi due hub più grandi, Francoforte e Monaco, a causa di unodei piloti. Alla base dell'azione del sindacato che rappresenta i piloti, il Vereinigung Cockpit, la richiesta di un aumento di stipendio che, stando a quanto riferito, sarebbe stata più volte respinta dalla direzione della compagnia. Secondo, l'azienda ha offerto un aumento una tantum di 900 euro, pari a un aumento del 5% per i piloti senior e del 18% per coloro che iniziano la professione. Il sindacato aveva chiesto un aumento del 5,5% quest'anno e un ...

