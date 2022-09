Marcia su Roma, la recensione: il documentario di Mark Cousins per capire (meglio) la propaganda (Di giovedì 1 settembre 2022) La recensione di Marcia su Roma: Mark Cousins, supportato dallo storico Tony Santucci e dal volto di Alba Rohrwacher, esplora attraverso l'analisi del documentario A Noi! tutte le incogruenze degli ideali fascisti, esplose nell'evento che segnò l'ottobre del 1922. Presentato come Evento Speciale Fuori Concorso alle Giornate degli Autori di Venezia 79. Roma, giorni nostri: un lembo di sudicia plastica penzola dagli alberi che si tuffano nel Lungotevere. A schiaffo, torniamo indietro. 1922, la Capitale era un cantiere, le rovine dell'Impero stavano lasciando spazio ad un'utopia che, da lì a poco, avrebbe portato l'Italia nel disastro più totale. Tra repertorio e narrazione, in bilico tra l'era contemporanea e i libri di storia, Mark ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 settembre 2022) Ladisu, supportato dallo storico Tony Santucci e dal volto di Alba Rohrwacher, esplora attraverso l'analisi delA Noi! tutte le incogruenze degli ideali fascisti, esplose nell'evento che segnò l'ottobre del 1922. Presentato come Evento Speciale Fuori Concorso alle Giornate degli Autori di Venezia 79., giorni nostri: un lembo di sudicia plastica penzola dagli alberi che si tuffano nel Lungotevere. A schiaffo, torniamo indietro. 1922, la Capitale era un cantiere, le rovine dell'Impero stavano lasciando spazio ad un'utopia che, da lì a poco, avrebbe portato l'Italia nel disastro più totale. Tra repertorio e narrazione, in bilico tra l'era contemporanea e i libri di storia,...

