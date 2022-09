LIVE Musetti-Brouwer 6-7 6-3 6-4 6-2, US Open 2022 in DIRETTA: il carrarino avanza al terzo turno (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.07 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con gli US Open su OA Sport. 23.05 Al prossimo turno il carrarino aspetta uno tra il polacco Hubert Hurkacz e il bielorusso Ilya Ivashka che si affronteranno nell’ultimo match del programma odierno. 23.03 66% la percentuale di prime messe in campo da Musetti con il 79% dei punti realizzati. 61 e 73 invece le percentuali di un Brouwer spentosi al termine del terzo set. 8-4 gli ace in favore dell’olandese mentre è di 128-105 il conteggio totale dei punti vinti in favore dell’azzurro. FINISCE COSI’! LORENZO Musetti CHIUDE IL MATCH IN QUATTRO SET ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.07 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con gli USsu OA Sport. 23.05 Al prossimoilaspetta uno tra il polacco Hubert Hurkacz e il bielorusso Ilya Ivashka che si affronteranno nell’ultimo match del programma odierno. 23.03 66% la percentuale di prime messe in campo dacon il 79% dei punti realizzati. 61 e 73 invece le percentuali di unspentosi al termine delset. 8-4 gli ace in favore dell’olandese mentre è di 128-105 il conteggio totale dei punti vinti in favore dell’azzurro. FINISCE COSI’! LORENZOCHIUDE IL MATCH IN QUATTRO SET ...

