L'Atalanta batte 3 - 1 il Torino e vola in vetta con la Roma. Pari Bologna - Salernitana (Di giovedì 1 settembre 2022) Il posticipo della quarta giornata di serie A tra Atalanta - Torino finisce 3 - 1 per i bergamaschi. Al 44mo gol annullato al Torino, con Vlasic in posizione irregolare. Un minuto più tardi, rigore ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 settembre 2022) Il posticipo della quarta giornata di serie A trafinisce 3 - 1 per i bergamaschi. Al 44mo gol annullato al, con Vlasic in posizione irregolare. Un minuto più tardi, rigore ...

Alessan52715341 : Attenti guardate la classifica la Juventus non batte una grande e fa fatica con le piccole questo insieme ad una so… - lutherblister : Silvio se domani il Monza batte l'Atalanta, sentirò l'azzurra libertà nel segreto dell'urna. - MibeWak : L’Atalanta batte il Torino 3-1 e raggiigne i vetta la Roma - ilnapolionline : PRIMAVERA 1 - La Fiorentina mette in crisi il Milan, La Juventus batte l'Atalanta - - tuttoatalanta : VIDEO - Super Koopmeiners, l'Atalanta batte il Torino e vola in vetta: gol e highlights -