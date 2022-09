Lascia la Juve, Arthur va in top club: oggi le visite mediche (Di giovedì 1 settembre 2022) In arrivo dal Calciomercato notizie a dir poco sorprendenti: di oggi, infatti, la novità del prestito di Arthur Melo dalla Juve al Liverpool. Un evento clamoroso quello dell’addio temporaneo del centrocampista brasiliano alla Juventus, per stistemarsi momentaneamente nel LFC. Questo quanto riferito da Romeo Agresti e Gianluca Di Marzio a conclusione del calciomercato. Nel pomeriggio, secondo quanto riportato soprattutto da Agresti, ci saranno le visite mediche per dare così ufficialmente il via al nuovo percorso di Arthur nel LFC. Un mercato, quello dei bianconeri, che se molto ricco in entrata, ora necessita di operare in uscita. Considerando la giornata di oggi votata alle uscite, tra i primi a comparire in lista sembra essere proprio ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 1 settembre 2022) In arrivo dal Calciomercato notizie a dir poco sorprendenti: di, infatti, la novità del prestito diMelo dallaal Liverpool. Un evento clamoroso quello dell’addio temporaneo del centrocampista brasiliano allantus, per stistemarsi momentaneamente nel LFC. Questo quanto riferito da Romeo Agresti e Gianluca Di Marzio a conclusione del calciomercato. Nel pomeriggio, secondo quanto riportato soprattutto da Agresti, ci saranno leper dare così ufficialmente il via al nuovo percorso dinel LFC. Un mercato, quello dei bianconeri, che se molto ricco in entrata, ora necessita di operare in uscita. Considerando la giornata divotata alle uscite, tra i primi a comparire in lista sembra essere proprio ...

