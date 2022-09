Il segreto della skincare è la doppia detersione (Di giovedì 1 settembre 2022) La skincare, la cura della pelle, inizia dalla doppia detersione. Ci dispiace per chi non si occupa e preoccupa della pelle del proprio viso ed evita anche la singola detersione fatta due volte al giorno, mattina e sera, ma noi siamo assolutamente per la doppia detersione fatta sempre. Detergere a fondo il viso non è importante solo quando dobbiamo rimuovere il trucco a fine giornata. Ovviamente c’è poca speranza per chi va a letto con il make up ancora sul viso ma si può sempre rimediare e iniziare subito a seguire quella che è alla base della skincare coreana: la doppia detersione. Perché fare la doppia detersione E’ necessario eliminare sul ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 settembre 2022) La, la curapelle, inizia dalla. Ci dispiace per chi non si occupa e preoccupapelle del proprio viso ed evita anche la singolafatta due volte al giorno, mattina e sera, ma noi siamo assolutamente per lafatta sempre. Detergere a fondo il viso non è importante solo quando dobbiamo rimuovere il trucco a fine giornata. Ovviamente c’è poca speranza per chi va a letto con il make up ancora sul viso ma si può sempre rimediare e iniziare subito a seguire quella che è alla basecoreana: la. Perché fare laE’ necessario eliminare sul ...

