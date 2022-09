"Il caro bollette è colpa delle sanzioni". Sui social la propaganda russa usa Salvini (Di giovedì 1 settembre 2022) Per dare maggiore forza a questo racconto la macchina comunicativa si appropria delle dichiarazioni di alcuni leader europei scettici sull'applicazione delle sanzioni, definite anche la scintilla che metterà fine al dominio dell’Occidente Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 settembre 2022) Per dare maggiore forza a questo racconto la macchina comunicativa si appropriadichiarazioni di alcuni leader europei scettici sull'applicazione, definite anche la scintilla che metterà fine al dominio dell’Occidente

Rinaldi_euro : Scusate, ma il governo “dimissionario” non può agire sul caro bollette ma può vendere ITA? Ita Airways, il Tesoro s… - msgelmini : Oggi a #Cremona, terra di eccellenze. Anche qui ci sono imprese massacrate dall’inflazione e dal caro bollette, azi… - gparagone : A fronte di piccole e medie imprese che rischiano la chiusura, una partecipata di Stato come @eni fa sette miliardi… - persempre_news : #carobollette #UnionePopolare #DeMagistris #Eni Unione Popolare in piazza per il caro bollette - AlbertoIlaria : RT @M5SLazio: ?? Caro #bollette, è da febbraio che chiediamo lo scostamento di bilancio per intervenire a favore di #cittadini e imprese! @S… -