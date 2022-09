Hai capito Arthur? Allegri non lo vede, il Valencia non può permetterselo e lui se ne va al Liverpool (Di giovedì 1 settembre 2022) Era arrivato alla Juve in un’operazione di maquillage finanziario orchestrata col Barcellona, l’operazione che ha portato Pjanic a vestire la maglia blaugrana. Alla Juve, però, ci è arrivato rotto. Tanto che per vederlo all’opera c’è voluta qualche settimana. Poi, con Pirlo, aveva cominciato a giocare. Con Allegri però Arthur Melo non si è mai preso. Non c’è stata chimica. Eppure si tratta di un canterano, un calciatore di qualità, regolarmente nel giro della Nazionale brasiliana. Che alla fine, per l’appunto, trova una squadra all’altezza: si trasferisce, in prestito, al Liverpool di Klopp, che setacciava il mercato alla ricerca di un’alternativa a Thiago Alcantara. Lo riferisce il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio. #Arthur set to undergo medicals with @LFC. Loan from @juventusfc. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) Era arrivato alla Juve in un’operazione di maquillage finanziario orchestrata col Barcellona, l’operazione che ha portato Pjanic a vestire la maglia blaugrana. Alla Juve, però, ci è arrivato rotto. Tanto che perrlo all’opera c’è voluta qualche settimana. Poi, con Pirlo, aveva cominciato a giocare. ConperòMelo non si è mai preso. Non c’è stata chimica. Eppure si tratta di un canterano, un calciatore di qualità, regolarmente nel giro della Nazionale brasiliana. Che alla fine, per l’appunto, trova una squadra all’altezza: si trasferisce, in prestito, aldi Klopp, che setacciava il mercato alla ricerca di un’alternativa a Thiago Alcantara. Lo riferisce il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio. #set to undergo medicals with @LFC. Loan from @juventusfc. ...

