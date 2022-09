Glucometro per il diabete gestazionale | quali sono i migliori

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tenere sotto controllo la glicemia, ovvero il valore della concentrazione di glucosio nel sangue, e di conseguenza l’eventuale presenza diè sempre importante, ma a maggior ragione in gravidanza. Le donne incinte posinfatti sviluppare il cosiddetto, che le porta a dover seguire una dieta specifica e, se trascurato, potrebbe avere come conseguenza un parto prematuro, programmato, o addirittura un aborto spontaneo. Generalmente ilscompare dopo la gravidanza, e non è detto che si ripresenti nel caso di una gestazione successiva, ma talvolta può anche portare un maggiore rischio di sviluppare ildi tipo 2 nel corso della vita; per questo, tenere sotto controllo la glicemia quando si è incinte è ...