Federica Pacela | il vestito è troppo corto per il suo lato B | “Vedo la luce del Paradiso…”

Leggi su newstv

(Di giovedì 1 settembre 2022) La seguitissima influencer non perde occasione per mostrare il suo fisico perfetto e scultoreo. Soprattutto una parte, che molti (e molte) le invidiano… Uno splendido ritratto di(Instagram)Una ragazza da sogno e un fisico da sogno cheha saputo valorizzare e “socializzare” al meglio. Ma scopriamo di più su questa meraviglia della natura. Chi èLa bellissima influencer è nata nel 1986 in quel di Biella, in Piemonte. Dopo gli studi al Liceo tecnico della Salute, ha deciso di indirizzarsi verso una professione per la cura dell’estetica, precisamente voleva diventare hair stylist. La sua carriera, nel frattempo, ha subito una decisa variazione, si è appassionata ai social; infatti, lei stessa si definisce una social addicted. Appena ha potuto mantenersi da sola, ha ...