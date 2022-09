Covid-19 | L' Ema ha approvato i vaccini contro omicron dai 12 anni

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ai vaccini per il Covid adattati per Omicron #ANSA - ladyonorato : Nonostante l’ASSENZA di dati sulla sicurezza e l’efficacia dei nuovi sieri sugli esseri umani, testati solo sugli a… - Avvenire_Nei : #COVID #Vaccini aggiornati, verso l'ok dell'Ema - judytono3 : RT @ladyonorato: Nonostante l’ASSENZA di dati sulla sicurezza e l’efficacia dei nuovi sieri sugli esseri umani, testati solo sugli animali,… - PGuagliumi : RT @ladyonorato: Nonostante l’ASSENZA di dati sulla sicurezza e l’efficacia dei nuovi sieri sugli esseri umani, testati solo sugli animali,… -

L' Agenzia europea del farmaco () ha annunciato ieri di aver iniziato a valutare la richiesta di autorizzazione di una versione di Comirnaty, il vaccino contro ildi Pfizer e Biontech, ......purtroppo ancora 68 morti positivi al tampone(che non significa per forza che siano morti per complicanze del virus, va sempre ricordato come annota l'ISS e i report della FIASO). OMICRON,...L'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, ha dato il via libera all'uso di due vaccini anti Covid-19 su misura per la variante Omicron.“ L’ok di Ema ai vaccini aggiornati alle varianti Omicron per gli over 12 di Pfizer-BioNTech e di Moderna è una bellissima notizia. Attendiamo ora il via libera di Aifa, previsto per lunedì 5 settembr ...