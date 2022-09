'Bardo' conferma la genialità di Alejandro Iñárritu e vola verso la vittoria di Venezia 79 (Di giovedì 1 settembre 2022) "Questo film a differenza di tutti i miei altri è stato fatto non con la testa ma con tutto il mio cuore", è così che Alejandro Iñárritu presenta alla Mostra del Cinema di Venezia il suo nuovo... Leggi su europa.today (Di giovedì 1 settembre 2022) "Questo film a differenza di tutti i miei altri è stato fatto non con la testa ma con tutto il mio cuore", è così chepresenta alla Mostra del Cinema diil suo nuovo...

arvcticdragons : Preso Bardo che è scomparso subito dopo la conferma (ma anche prima), Tar mai visto e nemmeno Bones and All in pala… -