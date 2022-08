VIDEO Julian Alaphilippe cade alla Vuelta | dolore alla spalla | francese in lacrime

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La caduta di cui è stato sfortunato protagonista quest’oggi, durante l’undicesima tappa, ha causato il ritiro dcorsa a tappe iberica del Campione del Mondo. Ilè caduto quando mancavano 60 km dal traguardo presso Cabo de Gata. Scivolato in occasione di una curva a destra, da solo, il transalpino ha poggiato male la spprovocandosi, di fatto, una lussazione: i momenti immediatamente successivicaduta ci hanno mostrato, purtroppo,in evidente sofferenza per quanto accaduto. Di seguito, ilè stato trasportato in ospedale per accertamenti medici che hanno confermato ...

mvcalcio : RT @G_Cobianchi: Già che ci siamo, godetevi anche l'immancabile telecronaca di Juan Manuel 'Bambino' Pons, storico telecronista argentino p… - BuonAndrew : RT @G_Cobianchi: Già che ci siamo, godetevi anche l'immancabile telecronaca di Juan Manuel 'Bambino' Pons, storico telecronista argentino p… - Ander2N6 : RT @G_Cobianchi: Già che ci siamo, godetevi anche l'immancabile telecronaca di Juan Manuel 'Bambino' Pons, storico telecronista argentino p… - G_Cobianchi : Già che ci siamo, godetevi anche l'immancabile telecronaca di Juan Manuel 'Bambino' Pons, storico telecronista arge… - CalcioArg : Nella goleada del #City (vs Nottingham) arriva anche il gol di Julian #Alvarez: gran diagonale dell’araña ex #River… -

SpazioCiclismo

I gol della vittoria per 6 - 0 del Manchester City contro il Nottingham Forest: tripletta di Haaland, gol di Cancelo e doppietta di...si recherà in Belgio giovedì, dove sarà sottoposto a un'ulteriore scansione presso l'ospedale di Herentals, al fine di escludere ulteriori danni. A questo punto non è stata fissata alcuna ... VIDEO: Vuelta a España 2022, Julian Alaphilippe scivola in curva e lascia la corsa Pessime notizie per Alaphilippe: il ciclista francese alza bandiera bianca alla Vuelta di Spagna a causa di una brutta caduta: il corridore della Quick Step, due volte iridato, è scivolato in curva, a ...Pep Guardiola sa che il suo gioiello Erling Haaland può migliorare ancora; il tecnico però sa anche che, se dovesse decidere di farlo riposare, potrebbe ...