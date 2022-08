Uomini e Donne, Federica Aversano è la nuova tronista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Federica Aversano torna a “Uomini e Donne” da tronista, dopo che lo scorso anno aveva sceso le scale dello studio del dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi per provare a conquistare il cuore di Matteo Ranieri. La ventottenne di Santa Maria Capua Vetere è già mamma di un bimbo di due anni. In un uomo cerca la sicurezza e la protezione che, dice, le sono sempre mancate: “Ho conosciuto il dolore troppo presto. Quando avevo 8 anni ho perso il mio papà“, ricorda commossa nel video di presentazione disponibile su WittyTv, “Ho sempre sognato una famiglia tutta mia. Ci ho provato, ho fallito. Oggi non voglio più sbagliare ma non per questo voglio accontentarmi. Piuttosto, sto senza”. Quello che conta per Federica Aversano è che il suo uomo sia leale, pur ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 agosto 2022)torna a “” da, dopo che lo scorso anno aveva sceso le scale dello studio del dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi per provare a conquistare il cuore di Matteo Ranieri. La ventottenne di Santa Maria Capua Vetere è già mamma di un bimbo di due anni. In un uomo cerca la sicurezza e la protezione che, dice, le sono sempre mancate: “Ho conosciuto il dolore troppo presto. Quando avevo 8 anni ho perso il mio papà“, ricorda commossa nel video di presentazione disponibile su WittyTv, “Ho sempre sognato una famiglia tutta mia. Ci ho provato, ho fallito. Oggi non voglio più sbagliare ma non per questo voglio accontentarmi. Piuttosto, sto senza”. Quello che conta perè che il suo uomo sia leale, pur ...

