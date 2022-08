Ultime Notizie – Migranti, blitz di Salvini a Lampedusa (Di mercoledì 31 agosto 2022) blitz di Matteo Salvini a Lampedusa. Come anticipato dall’AdnKronos, il leader della Lega ha raggiunto l’isola, dove proseguono gli sbarchi dei Migranti. Il 5 e 6 agosto Salvini era già stato nell’isola pelagica. “E’ semplicemente vergognoso, un paese civile accoglie chi ha diritto di essere accolto, e chi e’ clandestino non dovrebbe essere qua. Entra solo chi ha il permesso, viene accolto in maniera dignitosa, mentre questo non è da Paese civile”, dice Salvini nel corso della visita a sorpresa nell’hotspot. “Questa non è accoglienza, questo è un caos”. “Meno di 360 posti disponibili, più di 1.300 immigrati nell’hotspot”, aggiunge Salvini. Fonti della Lega fanno riferimento “ad un vero e proprio blitz, organizzato dopo due giorni di iniziative ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022)di Matteo. Come anticipato dall’AdnKronos, il leader della Lega ha raggiunto l’isola, dove proseguono gli sbarchi dei. Il 5 e 6 agostoera già stato nell’isola pelagica. “E’ semplicemente vergognoso, un paese civile accoglie chi ha diritto di essere accolto, e chi e’ clandestino non dovrebbe essere qua. Entra solo chi ha il permesso, viene accolto in maniera dignitosa, mentre questo non è da Paese civile”, dicenel corso della visita a sorpresa nell’hotspot. “Questa non è accoglienza, questo è un caos”. “Meno di 360 posti disponibili, più di 1.300 immigrati nell’hotspot”, aggiunge. Fonti della Lega fanno riferimento “ad un vero e proprio, organizzato dopo due giorni di iniziative ...

