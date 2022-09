Trapianto | dal dolore più grande il dono della vita | il fegato di una 16enne salva una bimba

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 31 agosto 2022) I progressi scientifici in aiutoumana. Ed ecco che ilpiù– la perdita di un figlio – può essere in parte compensata da qualcosa che sa di prodigio: riuscire are l’esistenza di una creatura, restituendo la speranza a un’altra famiglia. È successo in Italia, grazie a un intervento di immensa complessità tecnica: ildi metàdi una ragazza di 16 anni morta a Cesena impiantato sul rene, è servito are una bambina ucraina di 11 anni, affetta da una rara malformazione delle vie biliari. La piccola è stata portata in Italia con una missione umanitaria, su un aereoGuardia di Finanza. La bambina ucraina in braccio a un operatore sulla scaletta dell’aereoL’intervento è stato eseguito ...