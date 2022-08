TikTok per Android presenta una vulnerabilità molto grave: con un click si prende possesso di un account (Di mercoledì 31 agosto 2022) A rivelare la vulnerabilità di TikTok è stato il team di 365 Defender Research di Microsoft, che ha pubblicato la notizia tramite il suo blog. A questo problema è già stato posto rimedio con una patch, ma si tratta di un problema che avrebbe potuto rivelarsi molto grave: gli hacker, infatti, facendo appello a questo bug avrebbero potuto – tramite un solo click – pubblicare video, inviare messaggi e modificare i dettagli degli account presi di mira. Tutto si basava sul click, da parte della vittima, di un link dannoso che potenzialmente avrebbe potuto colpire centinai di milioni di utenti sulla piattaforma. LEGGI ANCHE >>> Il nuovo singolo di Federico Baroni (che è il TikToker che pesca cernie illegalmente) è stato promosso al Tg1 La ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 31 agosto 2022) A rivelare ladiè stato il team di 365 Defender Research di Microsoft, che ha pubblicato la notizia tramite il suo blog. A questo problema è già stato posto rimedio con una patch, ma si tratta di un problema che avrebbe potuto rivelarsi: gli hacker, infatti, facendo appello a questo bug avrebbero potuto – tramite un solo– pubblicare video, inviare messaggi e modificare i dettagli deglipresi di mira. Tutto si basava sul, da parte della vittima, di un link dannoso che potenzialmente avrebbe potuto colpire centinai di milioni di utenti sulla piattaforma. LEGGI ANCHE >>> Il nuovo singolo di Federico Baroni (che è iler che pesca cernie illegalmente) è stato promosso al Tg1 La ...

